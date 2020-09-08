محافظ دمياط تُحذر واضعى اليد على "طرح النهر" من ارتفاع منسوب المياه

ناشدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واضعي اليد على أراضى طرح النهر بسرعة إزالة كافة المزروعات على جانبى المجرى، تحسبًا لارتفاع مناسيب المياه، وتلافى حدوث أى غرق أو تلفيات لتلك الأراضى.

وأشارت المحافظ إلى أن ذلك جاء وفقًا لما أكدته وزارة الموارد المائية والري بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائى الحالي، والتى تشير إلى احتمالية وجود تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه بفرعى دمياط ورشيد، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعى اليد سواء بالزراعة أو الردم أو بالبناء والتى تسببت فى حدوث اختنافات بالمجرى وعدم القدرة على استيعاب التصرفات المارة.