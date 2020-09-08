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قطع مياه الشرب عن مناطق حي ثان المحلة حتى صباح الأربعاء

من الساعة 11 مساء الثلاثاء وحتى الـ 6 صباح الأربعاء

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
10:00 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، برئاسة المهندس عادل عطية ، عن قطع مياه الشرب عن مناطق حى ثان المحلة الكبرى، من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء.

وأوضح رئيس الشركة، أن قطع المياه عن مناطق حي ثان المحلة الكبرى، خلال تلك الفترة الزمنية، يأتى لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب الجديدة بمنطقة الجمهورية التابعة لحى ثان المحلة.

جدير بالذكر أن قطع مياه الشرب يأتي فى إطار رفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال الفترة المقبلة .

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