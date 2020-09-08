شوقي: المعلم له نصيب في كل شيء وهو الأهم في المنظومة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم دائمًا ما تكون في حاجة لمعلمين أكفاء، باعتبارهم نواة وعصب المنظومة برمتها، محذرًا من بعض المواقع التي تستهدف ما تقوم به الوزارة بشكل سلبي، ما أدى لوجود حالة من الاحتقان بين الوزارة والمعلمين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة تسعى إلى الاستفاده وإفادة المعلم المصري بالمنظومة الجديدة حتى يستعيد المعلم مكانته المرموقة مرة أخرى مع مكافئته بما يتناسب مع عمله: "المعلم ليه نصيب في كل شئ بداية من مجموعات التقوية والمواقع الإلكترونية، كله هيضاف لدخولهم".

وأوضح أن هناك أكثر من 17 حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتحلوا شخصيته، بخلاف 4 مواقع أخرى انتحلت شخصية الوزارة: "بينسبوا لينا كلام، وقدمنا بلاغات ولو قفلنا موقع هيتفتح واحد تاني، وكل ما قيل عن المعلمين مجافي للحقيقة".