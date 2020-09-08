ننشر مراحل تطبيق "النقل الذكي" على الطرق السريعة لتقليل الحوادث

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ منظومة النقل الذكى، على الطرق السريعة لتقليل الحوادث، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق أول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

"منظومة النقل الذكي" هي استخدام تقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجه الدولة، من بينها تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة، في وقت يتفاقم فيه الازدحام واستمرار الأخطار المحدقة بسلامة المتنقلين وزيادة الشح في ميزانيات الجهات المسؤولة عن النقل.

وتخطط الحكومة لبدء تنفيذ مشروع النقل الذكي بالطرق السريعة مع بداية 2021 من خلال مراقبة الطرق بشكبة كاميرات متكاملة، وتقليل السرعات الزائدة ومن ثم تقليل وقوع الحوادث والكوارث على الطرق.

ويرصد "الوطن"، مراحل تطبيق نظام النقل الذكى على الطرق السريعة.. وهي كالتالي:

1- تنفيذ نظام النقل الذكى على مرحلتين على الطرق السريعة فى مصر.

2- تنفيذ المرحلة الأولى بداية 2021 على 5 طرق وهى القاهرة/السويس، والقاهرة/الإسماعيلية/بورسعيد، الطريق الدائري، والقطامية/العين السخنة، وشبرا/ بنها الحر، والقاهرة/الإسكندرية الصحراوى.

3- مراقبة طرق المرحلة الأولى بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار 24 ساعة يومياً وسيتم رصد أى مخالفات أو تجاوزات على الطرق وإبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة.

4- المرحلة الثانية تبدأ مطلع 2022 وتشمل 20 طريقا سيتم تحديدها عقب تنفيذ المرحلة الأولى.

5- وسيتم توظيف تقنيات الاتصالات والآلات التي تدار بالحاسب الآلي والالكترونيات للحصول على معلومات عن أداء مرافق النقل من طرق وشوارع ونقل عام وقطارات بالمرحلتين.

6- توفير الاتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبينها وبين الأجهزة الموضوعة عل جوانب الطرق، وأحيانا، عن الطقس والظروف الجوية والبيئية، وأيضا عن حوادث التصادم الوشيكة الوقوع، وتوفير تلك المعلومات وإشاعتها للتداول.

ومن جانبه، أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميًا، بجانب تحقيق السيطرة الأمنية على الطريق، موضحا أن طرق المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق جرى من خلالها مراعاة إنشاء وتنفيذ البنية اللازمة لتطبيق هذا النظام من كابلات وخلافه بالتزامن مع أعمال إنشاء كل طريق، بحيث يبدأ تطبيق نظام النقل الذكي عليها مباشرة بمجرد ضمها لمراحل مشروع نظام النقل الذكي.

وأضاف رئيس الطرق والكباري، في تصريح لـ"الوطن"، أن نظام النقل الذي سيجري تطبيقه على الطرق السريعة، سيقوم برصد أي مخالفات أو تجاوزات للقانون على الطرق من خلال شبكة الكاميرات التي تغطي الطريق، كما سيساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق بما سينعكس على حوادث الطرق الناتجة على سلوكيات السائقين، ومخطط يشمل كافة الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الهيئة تواصل العمل على الانتهاء من كافة المشروعات الجديدة للطرق، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.