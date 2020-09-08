"مصر السيسي" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: مكمل يا ريس بأمر الشعب

تصدر هاشتاج "مصر السيسي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تناول فيه المعلقين المشروعات القومية والتنموية التي أطلقها الرئيس منذ بداية فترة حكمة للبلاد وحتى الآن، وكذلك إشادات بـ "الرئيس الإنسان" وجابر الخواطر ومواقفة الإنسانية، وعزمة على القضاء على العشوائيات في مصر.

وقال أحد المعلقين: "100 مليون مصري يقولون للرئيس، كلنا معاك يابطل، السيسي حبيب الشعب، السيسي امل كل شعب مصر، السيسي غالى بمصر عالي، كلنا معاك ياريس، مصر السيسي خدها خرابة وبناها واعاد تخطيطها من جديد بس هو الاعمي الكاره عمره ماهيعترف وانشالله عن اهلة مااعترف اصلا".

وعلق آخر: "مصر السيسي بتحارب الفساد ،الرئيس السيسي هو الوحيد في تاريخ مصر المعاصر الذي فرض هيبة مصر العسكرية على العالم وذلك عندما حدد لأعدائه الخط الأحمر في ليبيا مهددا باستخدام القوة ولم تسمع ولن ترى أحدا في العالم يجرؤ على تجاوزه، السيسي مكمل بأمر الشعب".

وتابع أحد المواطنين: "أجمل حاجه في المصريين إنهم بينسوا كل خلافاتهم ويتوحدوا خلف القائد بمجرد ما يشعروا إن الإخوان دخلوا على الخط".