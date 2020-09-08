"المهندسين" تتلقى 55 ألف استشارة للتصالح في 6 أشهر: الناس كانت نايمة

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، إن تراخيص البناء تحتوي على شقين، الأول قانوني يثبت ملكية الأرض، والثاني هو التصميمات الهندسية وكل ما يخص الأعمال الهندسية في هذا الأمر.

وأضاف "ضاحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "من يعد هذه الأمور إما مهندس استشاري، أو مكتب استشاري، أو بيت خبرة، والبيوت التي يتم التصالح معها، إما أن تكون زيادة أدوار دون ترخيص، أو بيوت بنيت بالكامل دون ترخيص".

وتابع، أن قانون التصالح في مخالفات البناء نص على وجود لجان فنية تشكل بجهة إدارية مختصة، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوين على الأقل من المهندسين المعتمدين من النقابة، أحدهما متخصص في الهندسة المدنية، والآخر متخصص في الهندسة المعمارية وممثل عن وزارة الداخلية.

وأردف: "وتتولى اللجنة التي تبت في التصالح مهمة إجراء المعاينة إلى المكان محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة".

وأشار، إلى أن التقارير الذي يعده الاستشاري قد يستغرق يومًا أو 3 أيام في حالة وجود المعاينة: "الناس كانت نايمة، وفي أول 6 أشهر من القانون وقبل أن يجرى كده في شهر يناير الماضي تقدم 55 ألف شخص فقط بطلبات التصالح، وذلك من إجمالي مليون مخالفة تقريبًا، وهناك بعض التقديرات التي تتحدث عن مليون ونصف مخالفة، وتتحدث تقارير أخرى عن 3 ملايين مخالفة".