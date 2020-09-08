وزير التعليم: مجموعات تقوية مجانية لأبناء الشهداء واليتامى.. فوق راسنا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت عدم إصدار تراخيص للسناتر التعليمية، والاتجاه لإنشاء طرق أخرى موازية لها، ولكن بطرق شرعية ومرخصة "بنحاول نقدم لهم الخدمة بظروف أفضل".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة قررت إعفاء اليتامى وأبناء الشهداء من مجموعات التقوية، والاهتمام بكافة الطلاب الفقراء منهم، أو من يعانون من مشكلات في الإنترنت، وأوضح: "دول على راسنا وطبيعي نهتم بيهم، وكل الأطراف ستجد تعليم كويس، اللي مش معاه فلوس أو اللي مش معاه إنترنت هيلاقوا كل اللي هما عايزينه".

وأكد أن هناك أكثر من 17 حسابًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت شخصيته، بخلاف 4 مواقع أخرى انتحلت شخصية الوزارة، ما أدى لحدوث أزمة بين المدرسين والوزارة بسبب الشائعات التي تداولها بعض ممن يسعون للإساءة للوزارة والتقليل من مجهوداتها للنهوض بالعملية التعليمية في مصر: "بينسبوا إلينا كلام، وقدمنا بلاغات ولو قفلنا موقع هيتفتح واحد تاني، وكل ما قيل عن المعلمين مجافٍ للحقيقة".