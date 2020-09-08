شوقي عن المدارس الخاصة والدولية: لو انتظرنا 10 أيام هنكسب كتير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة تنظيم وإدارة المدارس الدولية والخاصة بشكل كامل، وذلك من حيث التراخيص الممنوحة والرقابة على المناهج، وكذلك اعتماد درجات الشهادات الأجنبية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة تسعى حاليًا لحل تلك الأزمة برمتها من الجذور، وتقديم صورة مريحة لها في التعامل بين الطلاب والمدارس: "لو انتظرنا أسبوع أو 10 أيام هنكسب كتير، المشاكل مزمنة فهنحلها مرة واحدة، ونرتاح بعدها بإذن الله".

وطالب وزير التربية والتعليم من الأهالي الانتظار لحين الإعلان عن خطة الوزراة بخصوص ذلك الشأن خلال 10 أيام، وذلك لسعي الوزارة للتوصل لحل نهائي بتلك الأزمة: "ياريت الناس تصبر معانا وإحنا بنحاول نحل الأزمة مش بنلصم".

وتابع: "إحنا بنحاول نعمل حلول من الجذور، ولسه عايزين نتلكم عن التعليم الفني السنة اللي جاية وأبنائنا في الخارج والمدارس الخاصة والدولية ومدارس المتفوقين والداخلي الفني والمدارس الثانوية العسكرية، كل دي حاجات قدامنا على الخريطة غير اللي قولناه النهاردة، وعلشان منخلطش الأمور تحدثنا عن ما يهم الأغلبية العظمي".