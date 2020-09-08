الشاب خالد يبدأ حفل أنغامي لدعم بيروت بـ"ديدي ديدي"

بدأ الفنان الجزائري الشاب خالد حفل تطبيق انغامي أون لاين لصالح المتضررين من انفجار بيروت بأغنية "ديدي ديدي".

ويتألق الفنانون ويوجّهون رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمعون في حفل مصوّر يبثّ على تطبيق أنغامي تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين، إذ سيتمكّن المتابعون على مدى أكثر من ساعتين أن يشاهدوا فنانيهم المفضّلين ويتبرّعون لضحايا بيروت من خلال الضغط على زرّ التبرّعات المرافق للحدث الفني.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حماقي "هو ده حبيبي" احتلت المراكز الأولى على تطبيق "أنغامي" في العديد من الدول العربية.