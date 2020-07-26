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خالد أبو بكر يتضامن مع الشاب المعتدى عليه بالكويت: كرامتك من كرامتنا

كتب:

شريف سليمان
10:36 م | الأحد 26 يوليو 2020
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه لا يجب تفخيم واقعة الاعتداء على شاب مصري في الكويت.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "هذه الواقعة قد تحدث في فرنسا أو أي مكان، والمعتدِي قُبض عليه وتحولت القضية إلى جنحة والقنصل المصري في الكويت تدخل".

وتابع: "المجني عليه تم التضامن معه بشكل كامل، والإجراءات تمت بشكل صحيح وفقًا للقانون، وأعتقد أن القنصلية المصرية لن تتأخر عن الشاب وليد صلاح".

ووجه "أبو بكر"، رسالة تضامن للشاب المصري قائلًا: "كرامتك من كرامتنا، وتحرك الدولة المصرية كان مشرفًا جدًا ورسالة لكل الجاليات المصرية في الخارج، وهي أن الهدف الأول لسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج هدفها رعاية المصريين".

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