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مديرية أمن أسوان تنفذ 533 حكما بمراكز المحافظة

منها 25 حكما بحبس مستأنف

كتب:

عبد الله مشالي
10:08 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات لضبط وتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية بمراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، "تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بتنفيذ 533 حكمًا على النحو التالي أحكام ضبط جناية بالإضافة لـ 122 حكم حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، و227  أحكام غرامات، و158 أحكام المخالفات".

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