وائل غنيم مهاجما المقاول الهارب: انت عامل نفسك راجل.. بطل تهلفط

سخر وائل غنيم من تصريحات المقاول الهارب محمد علي، الذي ادعى أنه يُريد تطوير أجندة التعليم في مصر، قائلًا: "ده انت تعليمك بسيط، تمسك أجندة التعليم إيه، فكك من شغل العيال ده، عارف إنك زعلان وغضبان بس مش عشان البلد، لأ، عشان بتفلس"، موضحًا أن المقاول الهارب يلعب بالنار مثل الأطفال.

ووجه "غنيم"، من خلال بث مباشر نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمحمد علي، قائلًا: " اللي انت ماشي وراهم شوية ناس هبلة متوجه من جماعة الإخوان، يعني إنت عامل نفسك راجل وإنت بتلعب لعب عيال، يعني عاوز تصنع مجد مش موجود غير في دماغك، نخليك مثلًا قاعد الحملة التوترية في مصر".

واستفسر وائل غنيم، عن سبب دعوة المقاول الهارب للمواطنين بالنزول للميادين، "انت مصدق نفسك، ولا عاوز الناس تضحك عليك، طب لو نزلوا فرحان بفيروس كورونا مثلًا، طاقة الغضب اللي عندك محتاج تتعالج نفسي بتهلفط، ده اللي يمشي ورا واحد زي محمد علي يبقى واحد تافه، تعالى وأنا أعالجك".