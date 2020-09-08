الأنبا باخوم يشكر وزيرة الهجرة لاستقبالها الرحب ولبحث سبل التعاون

وجه الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، كلمات شكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مؤكداً فيها امتنانه لاستقبالها الرحب، صباح اليوم، بمقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والحوار حول سبل التعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الكاثوليكية وبالأخص مبادرة "مراكب التجارة" وبرامج الشباب أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.