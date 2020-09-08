رئيس التحرير

محمود مسلم

الأنبا باخوم يشكر وزيرة الهجرة لاستقبالها الرحب ولبحث سبل التعاون

كتب:

الوطن
09:10 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الأنبا باخوم يشكر سيادة وزيرة الهجرة لاستقبالها الرحب ولبحث سبل التعاون.

الأنبا باخوم يشكر سيادة وزيرة الهجرة لاستقبالها الرحب ولبحث سبل التعاون.

وجه الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، كلمات شكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مؤكداً فيها امتنانه لاستقبالها الرحب، صباح اليوم، بمقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والحوار حول سبل التعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الكاثوليكية وبالأخص مبادرة "مراكب التجارة" وبرامج الشباب أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج.

اقرأ المزيد:

وزيرة الهجرة تجتمع مع ممثلي الكيانات المصرية بالخارج

وزيرة الهجرة تؤكد: مشروع الجلالة يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية بتوفيره فرص عمل للشباب

بالصور.. وزيرة الهجرة: زيارة جامعة الجلالة تأتي لتعريف الشباب بالطفرة التعليمية في مصر

وزيرة الهجرة: تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل "خطوة إيجابية"

وزيرة الهجرة: نبحث توفير فرص عمل للعائدين من الخليج خلال كورونا

وزيرة الهجرة: أعدنا 77 ألف مواطن مصري عالق في الخارج أثناء أزمة كورونا

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية تثمن دور المرأة المصرية بمختلف المواقع