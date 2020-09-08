"تعليم النواب": مؤتمر "شوقي" اتسم بالدقة والحرفية

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم للإعلان عن خطة الوزارة مع بداية العام الجديد اتسمت بالدقة والحرفية، كما جاءت مواكبة للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من فيروس كورونا.

وأضاف "الكومي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القانون يطبق على الجميع ولا يوجد من هو فوق القانون من أصحاب المدارس الخاصة أو الدولية، موضحا أنه وقبل انتهاء دور الانعقاد الخامس من مجلس النواب تم استدعاء نائب وزير التربية والتعليم، وحينها أكد أنه وفي حال حدثت أي خروقات من أصحاب المدارس الخاصة سيتم تحويلهم إلى "مالي وإداري"، وهو ما يعني إعادة المدرسة للوزارة لإدارتها ونزع ملكيتها من صاحبها.

وأكد أن وعي الأسرة المصرية قد ارتفع خلال الفترة الماضية وهم من يعول عليهم الدولة الكثير في حفاظهم على أبنائهم بعد نزول المدارس وبداية العام الدراسي الجديد.