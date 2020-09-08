صور.. إقبال كبير على لجان الانتخابات بكفر الشيخ خلال الفترة المسائية

شهدت 585 لجنة انتخابية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، توافد عدد كبير من الناخبين في الفترة المسائية، خاصة من السيدات وكبار السن، كما توافد عدد من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة، واصطف عدد كبير من الناخبين أمام اللجان، مرتدين الكمامات.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوعي أهالي المحافظة وحرصهم على التوافد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من أهالي المحافظة، اصطفوا في طوابير أمام اللجان مرتدين الكمامات، وملتزمين بالإجراءات الاحترازية في موقف يستحق التقدير والإشادة بهم.