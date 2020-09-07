كفر الشيخ تنتهي من تجهيز مقرات انتخابات "الشيوخ"

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، المقرر عقدها يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، ورفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ 2 مليون و350 ألف مواطن.

وأكد نور الدين الانتهاء من تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي رُبطت بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن رؤساء المدن والوحدات المحلية تفقدوا مقار الانتخابات الفرعية بقرى ومدن المحافظة، والبالغ عددها 585، لمتابعة تجهيزها وتطهيرها وتعقيمها وفرشها، والوقوف على كفاءة دورات المياه العمومية، والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، وتوافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وطفايات الحريق، مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، فضلا عن رفع درجة الاستعداد في مختلف الوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأشار نور الدين إلى أنه توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار داخل أفنية المدارس لراحة كبار السن، مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر، واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة ظروف كبار السن والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، وتوفير خط تليفون أرضي مع رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بقطاعات الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية.

وشدد محافظ كفرالشيخ على إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، لحماية الناخبين من الشمس وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بجانب تجهيز أماكن المبيت وتوفير مولدات كهربائية وسواتر رملية .

ولفت محافظ كفر الشيخ لأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات كواجب وطني على كل مصري، مهيبا بجموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في العرس الديمقراطي وممارسة حق المشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.