أول تعليق لوالد الطفل غريق نادي الزمالك: "ماسبتوش ومالقتش حد يساعدني"

روى أحمد ركابي، والد الطفل محمد، غريق نادي الزمالك، لـ"الوطن"، كواليس وفاة نجله، موضحًا أن ابنه محمد خلال لعبه مع شقيقه الأكبر البالغ من العمر 12 عامًا، سقط في حمام السباحة، فجرى نقله إلى أقرب مستشفى ولكنه فارق الحياة، لتتم عملية الدفن في اليوم التالي للوفاة.

وبصوت يخالطه الألم، عبر "ركابي" عن حزنه في وفاة نجله، البالغ من العمر 4 أعوام، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة له، وتأثر بالغ لوالدته التي كادت أن تفقد رشدها حزنًا على صغيرها، الذي راح بغتة.

وأوضح والد الطفل الغريق، أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ترك نجله في حمام السباحة وكان يتجول في النادي، مشيرًا إلى أنه كان يبحث في النادي عن شخص يساعده في إسعاف نجله الذي كان يغرق في النادي، بعدما أبلغ المسعفين والأمن في النادي، وفقا لحديثه.

وتابع أنه لم يجد مكان يساعده على إنقاذ نجله، فلم يكن منه إلا أن استسلم للأمر الواقع وأفلت يده ليستقبل واقع مرير سيظل ذكراه عالقة في ذهنه أبد الدهر.

وكان نادي الزمالك، شهد سقوط طفل داخل حمام السباحة، في كارثة إنسانية شهدها النادي الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل الواقعة، حيث كان "حمام السباحة" مزدحمًا، وتواجد طفل عمره 4 سنوات، على "عوامة" وكانت تشكو والدته من زحام الحمام.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ"الوطن سبورت": "فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل المنقذون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة".