رئيس جامعة الجلالة: 2500 طالب السعة الإجمالية للمرحلة الأولى (حوار)

أكد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الدراسة ستبدأ في الجامعة أكتوبر المقبل، بعدد من التخصصات والبرامج العلمية المميزة، لافتاً إلى أن 2500 طالب إجمالي طلاب الجامعة للعام الدراسي الجديد 2020، كمرحلة أولى، مشيرا إلى هناك عدد من البرامج المشتركة مع عدد من الجامعات الدولية الفترة المقبلة لجامعة الجلالة.

وأضاف حيدر في حوراه مع "الوطن"، أن هناك توجه بزيادة المصروفات الدراسية للبرامج المشتركة مع الجامعات الدولية ضعف البرامج المصرية، مضيفاً أن 26 ألف طالب تقدموا للالتحاق ببرامج جامعة الجلالة الأهلية.

وإلى نص الحوار:

-بداية.. ما هي الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2020؟

في بداية حديثي، أحب أن أوضح أن إنشاء الجامعات الأهلية هو حلم، ولولا قرارات الرئيس السيسي ورؤية الدولة واستراتيجية القيادات، لم يكن الحلم ليتحقق، وهناك توسع تحت قيادة الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

- ماهي أهمية إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة؟

سوف تتيح التعليم الجامعي المتقدم المتميز للقادرين على الدخول في هذه المرحلة وتكون لديهم قدرة تنافسية، حيث يمكنهم الانضمام لسوق العمل بعد التخرج، كما أن جميع البرامج بجامعة الجلالة تهدف إلى إنتاج خريج قادر على التنافس في سوق العمل، ويكون قادراعلى إيجاد فرصة عمل قوية في أي مكان محليا وإقليميا ودوليا.

-كيف تم الوصول لحلم إنشاء الجامعات الأهلية؟

- بناءً على توجيهات منذ 5 سنوات، تم التكليف للوزراء منهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة كبرى لوضع اللوائح والقواعد الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، وفي هذا الإطار تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس قطاع الهندسي بالأعلى للجامعات، وتم تكوين لجنة تزيد عن 250 عضو، وقامت اللجنة باستكمال كافة البرامج واللوائح الدراسية ببدء الدراسة، وهذه اللجنة تم تكليف منها لجان فنية، ولجان هندسية ولجان بجميع الأنواع الخاصة بالتشريعات للبدء في وضع ومراجعة ومتابعة التنفيذ في هذه الجامعات بدء من تنفيذ الرسومات والمخططات والمواصفات والمعايير والبرامج وكيفية ربطها، وتفاصيل دقيقة تم استكمالها من خلال اللجنة.

-ما هي البرامج الجديدة المقرر ضمها للجامعة؟

-هناك العشرات من البرامج التعليمية الجديدة المتماشية مع متطلبات سوق العلمل محلياً و دولياً وو ظائف المستقبل، وعلى سبيل المثال، برامج اللوجستيات والعلوم المتقدمة، والنانو تكنولوجيا والبايو تكنولوجي وكيمياء البترول، وجميع المواد والعلوم الجديدة ستكون نواة لتأهيل الخريجين لسوق العمل، و كذلك التحديثات الجديدة للبرامج النمطية المتاحة، كبرامج العلوم الطبية والعلوم الصحية.

-ماذا عن الاتفاقيات الدولية ؟

أولاً.. هذه الجامعات أنشئت لكي تكون دولية، ولتكون قادرة على تقديم البرامج التعليمية الدولية، وأن تكون هذه البرامج تمنح درجات معترف بها عالميا، ويستطيع الطالب التقدم للجامعات الأجنبية، المفعل معها برامج الشراكة والتؤامة للحصول على شهادة من هذه الجامعات، سواء أمريكا أو فيينا أو اليابان.

-كم عدد الطلاب المتقدمين لبرامج جامعة الجلالة؟

يزيد عن 26 ألف طالب وطالبة.

-ماذا عن الجامعات التي تم التعاقد معها بشأن جامعة الجلالة؟

تم التوقيع مع جامعة أريزونا بالولايات المتحدة، وهاين سي بفيينا وجارِ التوقيع مع جامعة هيروشيما باليابان.

-هل سيتم زيادة المصروفات الدراسية للبرامج التي تم الإعلان عنها مؤخرًا؟

- هناك توجه بأن المصروفات للبرامج الدولية تكون ضعف قيمة البرنامج المصري، فمثلاً البرنامج المصري قيمته 500 جنيه، يبقى البرنامج الأجنبي ضعفه 1000 جنيه، وذلك لأن الطالب سيحصل على شهادتين، وبالمقارنة بالبرامج المقارنة لها بالدول الخاصة بها، ستجد تكلفتها تتخطى الآلاف الدولارات.

-كم عدد الطلاب المقرر قبولهم بالجامعة كمرحلة أولى؟

2500 طالب وطالبة كمرحلة أولى العام الدراسي الجديد.

-ماذا عن اختبارات القبول؟

ستتم كلها عن طريق الأون لاين "عن بعد"، بعدد من الاشتراطات ولايوجد اختبارات مباشرة، وفي اللغة الإنجليزية وامتحانات التخصص والتفكير النقدي.

-ما رسالتك للطلاب المصريين؟

- رسالتي للطلاب المصريين، أننا نستطيع كدولة وكقيادات، الفترة المقبلة، أن نحقق كل الطموحات التي نحلم بها في حياتنا مستقبلا.