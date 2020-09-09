بالصور.. أفضل 25 وجهة سياحية في العالم 2020 بينها دبي

اختار موقع Trip advisor الأمريكي، أحد أكبر المواقع العالمية لحجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت، والمختص بترتيب الوجهات السياحية، 25 وجهة سياحية، لتكون الأجمل فى العالم خلال عام 2020.

وذلك فقا لخيارات المسافرين خلال العام الحالى، جاء ترتيب الأفضل وفقا للموقع العالمى كالتالي:

1- لندن

العاصمة البريطانية التى تزخر بملامح القرون الوسطى والحداثة فى آن واحد وتتمثل أهم معالمها في "برج لندن" والأسواق والحانات المحلية المجاورة له بمنطقة "وستمنستر"، فضلاً عن الطقوس التي تضرب بجذورها في أعماق الزمن مثل مراسم "تغيير الحرس".

2- باريس

مدينة النورالتى تزخر بفنونها الساحرة وتصميماتها المعمارية الفاتنة وبيئتها الثقافية الرائعة ومطبخها المذهل، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة بشكل لا مثيل له، كما تكتظ بالممرات المرصوفة بالحصى وأصناف الحلوى والمعجنات الشهية والرائعة التي تنتشر في كل بقعة من أرجائها، فضلاً عن المطاعم والحانات الصغيرة المريحة.

3- جزيرة كريت اليونانية

جزيرة كريت بمثابة جوهرة يونانية تطفو فوق بحر من الفيروز المذاب ، وتعتبر الشواطئ بها امتدادات طبيعية من الرمال الناعمة والحصى الملساء.

4- جزيرة بالي الاندونسية

تشتهر مدينة " بالي" الإندونيسية بالمعابد المقدسة وبلداتها التي تزخر بالأنشطة الترفيهية الليلية الرائعة ومياهها المناسبة للاستمتاع بركوب الأمواج.

5- مدينة روما الايطالية

"المدينة الخالدة" التى تجمع بين عجائب العالم القديم والنهضة الحديثة، تتميز المدينة بالكثير من المعالم التي تجذب إليها الزائرين من كل الأرجاء،مثل أطلال مدرج الكولوسيوم والنافورات الساحرة ومسارات التنزة.

6- جزيرة بوكيت بتايلاند

تتمتع تلك المدينة بشواطئ خلابة وأنشطة ترفيهية ليلية لا تتوقف ومعالم ثقافية كثيرة مثل المعابد الخفية والأسواق المحلية والأجواء المثيرة والصاخبة التي تتميز بها الأندية الترفيهية.

7- جزيرة صقلية الايطالية

واحدة من أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط التى تنفصل عن البر الرئيسي من خلال مضيق ميسينا ، وتتميز الجزيرة بالقصور البيزنطية والقلاع القوطية والأبنية ذات الزخارف الباروكية.

8- مايوركا الإسبانية

جزيرة مايوركا التي تشتهر بكونها وجهة ساحلية لقضاء إجازات الربيع بفضل شواطئها الجذابة.

9- مدينة برشلونة الأسبانية

تتميز هذه المدينة الشاطئية المتوسطية الحالمة بأسواقها الصاخبة وأبنيتها التي تصطف على جانبيها الأشجار وهندستها المعمارية المذهلة والمتناسقة بشكل يبعث على الشعور بالدفء والسكينة.

10- إسطنبول التركية

11- جوا الهند

أحد أهم المدن الشاطئية بالهند الذي يتميز بأجوائه الرائعة.

12- دبي

أحد أهم المدن فى العالم التى تجذب السياح كونها مدينة البزخ والترف والثراء، حيث تتميز بتصميم عصري فائق وبناطحات السحاب التي تعانق السماء والجزر التي تأخذ شكل النخيل والشواطئ الذهبية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية.

13- جمهورية الدومنيكان

قع جزيرة الدومنيكان داخل المياة وتتمتع بمناطق داخلية خضراء ومزيج من الكهوف والمنازل المترفة ذات الطراز القديم وبقايا تقاليد القراصنة.

14- بانكوك التايلاندية

مدينة قديمة تتميز بوجود قصور ذهبية وأسواق عائمة ومعابد ذات أبراج شاهقة.

15- هانوى فيتنام

العاصمة الفيتنامية التي تشهد صمودًا للحي القديم والآثار والأبنية ذات الطراز الذي يصور الحقبة الاستعمارية، جنبًا إلى جنب مع اعمال البناء المعاصرة.

16- مدينة براغ جمهورية التشيك

مدينة الثقافة بالتشيك وتمتلك (قلعة براغ)، و"ساحة البلدة القديمة" و"الساعة الفلكية".

17- هوى آن فيتنام

تعد تلك المدينة المطلة على الساحل الفيتنامي المركزي مثالاً لأهم ميناء تجاري يقع في جنوب شرق آسيا يرجع تأسيسه للقرن الخامس عشر وتعتبر أشهر استراحة لمن يسافرون ويحملون أمتعتهم على ظهورهم.

18- رودس دوديكانيز

هي أكبر جزر الدوديكانيز الواقعة على الحافة الشرقية لبحر إيجه يعود تاريخها إلى القرون الوسطى وتصطف بها الفنادق الراقية على الساحلين الشمالي والشرقي، كما تتميز الشواطئ الأخرى في الجزيرة بالمنتجعات والقرى الصغيرة.

19- كوبا

تقع على البحر الكاريبي وتتميز بتنوع أنشطتها الترفيهية الليلية الصاخبة وثقافتها العظيمة وهندستها المعمارية الرائعة قلب المدينة.

20- سييم ريب كامبوديا

المدينة التى تجمع واحد من أكبر المجمعات الدينية في العالم. ويعد هذا المجمع الديني ومدينة أنجكور ثوم الملكية التي تعود إلى القرن الثاني عشر.

21- مراكش المغربية

تتميز المدينة الحمراء الساحرة بالأسواق الثرية بألوانها المختلفة، والعمارة المغربية الرائعة والحدائق المتميزة والفنادق الصغيرة الفاخرة تعد جميعًا عوامل تتيح لك الاستمتاع بتجربة لا تُنسى في مراكش.

22- لشبونة البرتغال

المدينة التي تقع بين 7 تلال وتعج بالأنشطة الترفيهية الليلية المثيرة والأسواق الاحتفالية والمتاحف النابضة بالحياة.

23- طوكيو اليابانية

المدينة المكتظة بناطحات سحاب ساحرة ذات إشراقة مستقبلية وعالم لا مثيل له من أطباق الطعام الرائعة وأنشطة ترفيهية ليلية برية.

24- كيوتو اليابانية

المدينة التى تجمع بين الحياة الحديثة في اليابان والتراث القديم من معابد وأضرحة.

25 - مدينة نيويورك الأمريكية

المدينة التي لا تنام، والتي لا تتوقف عن الحركة، وتزخر بالفنادق الفاخرة، وهي من أهم المدن التجارية في العالم.