"ويز إير" تدشن خط طيران بين الإسكندرية وميلانو لتنشيط السياحة

تدشن شركة "ويز إير" العالمية خط طيران مباشر بين مطاري الإسكندرية وميلانو الإيطالية يوم 17 سبتمبر الجاري، بهدف جذب الوفود السياحية للسوق المحلي.

من جانبه، قال سيف بهجت المدير التنفيذى لشركة "نيو ستار لخدمات الطيران"، والوكيل المحلى لشركة "ويز إير"، إنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيًا بين الإسكندرية وميلانو، وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن تبدأ خلال الشهر الجاري.

وذكر أن شركة "ويز إير" العالمية ستعاود تنظيم رحلاتها للسوق المحلي، بعد توقفها عن العمل منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن الشركة، ستنظم خط طيران آخر بين أبوظبي بمدينة الأمارات حتى الإسكندرية خلال الشهر المقبل.

وأضاف أنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيًا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة ضمن خطة توسعية للخط، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تنظيم عدد من خطوط الطيران الجديدة خلال السنوات المقبلة.

وتعد "ويز إير" من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم.