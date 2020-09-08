رئيس التحرير

محمود مسلم

"ويز إير" تدشن خط طيران بين الإسكندرية وميلانو لتنشيط السياحة

كتب:

أيمن حمزة
07:16 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
ويز إير العالمية تدشن خط طيران بين الاسكندرية وميلانو الشهر الجارى

ويز إير العالمية تدشن خط طيران بين الاسكندرية وميلانو الشهر الجارى

تدشن شركة "ويز إير" العالمية خط طيران مباشر بين مطاري الإسكندرية وميلانو الإيطالية يوم 17 سبتمبر الجاري، بهدف جذب الوفود السياحية للسوق المحلي.

من جانبه، قال سيف بهجت المدير التنفيذى لشركة "نيو ستار لخدمات الطيران"، والوكيل المحلى لشركة "ويز إير"، إنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيًا بين الإسكندرية وميلانو، وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن تبدأ خلال الشهر الجاري.

وذكر أن شركة "ويز إير" العالمية ستعاود تنظيم رحلاتها للسوق المحلي، بعد توقفها عن العمل منذ عام 2016، مشيرًا إلى أن الشركة، ستنظم خط طيران آخر بين أبوظبي بمدينة الأمارات حتى الإسكندرية خلال الشهر المقبل.

وأضاف أنه سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيًا أيام الاثنين والأربعاء والجمعة ضمن خطة توسعية للخط، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تنظيم عدد من خطوط الطيران الجديدة خلال السنوات المقبلة.

وتعد "ويز إير" من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم.

اقرأ المزيد:

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 69 رحلة جوية

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 81 رحلة من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 82 رحلة تقل نحو 10 آلاف راكب

مطار القاهرة الدولي يستقبل 4405 ركاب من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 22835 مسافرا خلال الـ24 ساعة القادمة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12414 مسافرا خلال الـ24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يودع 2585 مسافرا اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع اليوم 16742 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 16446 راكبا من جنسيات مختلفة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349 راكبا