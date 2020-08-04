شوقي: العام الجديد سيشهد دروس إلكترونية ومحتوي رقمي.. ولن نطبع كتب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم لحظة فارقة في تاريخ التعليم المصري، وهي نهاية الثانوية العامة بشكلها القديم، الشكل القديم يعود لطريقة التقييم، حيث يتم الانتقال من تقييم مختلف مر عليه طلاب أولى وثانية ثانوي منذ 2018.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أن العام الجديد سيشهد دروس إلكترونية ومحتوي رقمي ولن نطبع كتب، مضيفا، أن النظام الجديد يعتمد على قياس فهم مخرجات التعلم، وهذا سيكون الشكل الجديد بدءا من الدورة المقبلة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".