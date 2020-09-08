كشف لغز العثور على جثة نقاش أسفل كوبري في الإسكندرية

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على جثة مجهولة أسفل كوبري الثروة السمكية بمنطقة العامرية غرب الاسكندرية.

البداية، عندما تلقى قسم شرطة "ثان العامرية" بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة فى الملاحات، أسفل كوبرى الثروة السمكية، وانتقلت قوة من الشرطة لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لنقاش، اختفى من منزله منذ أسبوع ولم يشعر أحد بغيابه لإنفصاله عن زوجته ويعيش وحيدا وأنه دفع حياته ثمنًا لحلم الثراء عن طريق التنقيب عن الآثار باستخدام السحر.

وحُرر المحضر اللازم وبالعرض على اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، وجه بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الوهاب إدارة البحث الجنائى ،اللواء محمد الجمسى رئيس المباحث والعميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب الإسكندرية.

وتمكن رجال الادلة الجنائية من أخذ بصمة واضحة من أصابع المتوفي، وبواسطتها تم التعرف على شخصيته وتبين من الفحص أن المتوفي يدعى (خليل .م.خ.ف)45 سنة نقاش مقيم بمنطقة وادي القمر دائرة قسم شرطة الدخيلة، منفصل عن زوجته منذ فترة ويقيم بصحبة مجموعة من العمال فى سكن بالإيجار.

وأكدت التحريات أن المتوفي كان بصحبة صديقه يدعى (حسن.ا) قبل اختفائه حيث استعانا ببعض الدجالين وممارسة أعمال السحر للتنقيب عن الآثار أسفل المنزل وبعد الحفر لمدة أسبوع فى حفرة بعمق 5 أمتار وأثناء نزول المتوفي إنهال عليه التراب وتوفي، وتم التخلص من الجثة فى مكان العثور عليها.