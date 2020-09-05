محافظ الإسكندرية: حولنا 1839 مخالفة بناء للمحكمة العسكرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية تُعرف بـ"عاصمة مخالفات البناء"، خاصة منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2019، موضحًا "منذ ذلك الوقت كان لدينا 134 ألف و541 قرار إزالة، وتم تنفيذ 4080 فقط، والباقي ما زال مستمرًا".

وأضاف "الشريف"، خلال عبر سكايب مع الإعلامي هشام عاصى، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الحكومات المتعاقبة كلها لم تتمكن من إيقاف النزيف الخاص بمخالفات البناء، لأن مافيا مخالفات البناء كانت قوية جدًا في الإسكندرية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته بإيقاف تراخيص البناء، لكي "يكون هناك نقطة، ومن أول السطر، لنرى ماذا سنفعل في هذا الكم من المخالفات، ولولا ذلك لاجتاحت مخالفات البناء المحافظة أكثر من ذلك".

وتابع، أن البنية التحتية في المحافظة من المياه، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، تكاد تكون قد دُمرت تمامًا بسبب هذا الكم من المخالفات، ولم تعد تتحمل لأن تلبي احتياجات المواطنين الذين أقاموا في المباني المخالفة، لذلك كان لابد وأن يكون هناك إجراء محدد بداية من إيقاف تراخيص البناء، وإيقاف البناء بشكل عام، ماعدا استثناءات معينة والخاصة بالمشاريع القومية الكبرى، وكذلك المشاريع الحكومية والمدارس والمستشفيات.

وأكد، أن هناك إزالات تتم بشكل يومي بالمناطق المخالفة، موضحًا "منذ عام 2011 حتى نهاية 2019 كان لدينا حوالي 2358 قرار إزالة، وتم تنفيذ حوالي 1650 قرارً، كما تم إنشاء وحدة إزالات فورية في المحافظة تقوم بالإزالة الفورية لأي منشأة تحاول المخالفة، وقبل صدور قرار الإزالة يتم الإزالة".

وأكمل، أنه تم تنفيذ حوالي 1285 إزالة فورية، وهذا الكم الهائل لم تراه الإسكندرية قبل ذلك، وإجمالا تم تنفيذ حوالي 100% بالنسبة لقررارت الإزالة، وما تبقى سيتم إزالته، وأي تعدً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرفوض.

وذكر المحافظ، أن القرار الخاص الذي أصدره الرئيس بإحالة هذه القضايا إلى النيابة العسكرية كان مهمًا، مؤكدًا إحالة 1839 قضية للنيابة العسكرية، ما كان له أثر فعال في التعامل مع هذه المخالفات.