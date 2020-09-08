فيديو.. جمال يوسف يشكر "الوطن" لدعمه بعد إصابته بسرطان البلعوم

شكر الفنان جمال يوسف جريدة "الوطن" على دعمها له عقب إصابته بمرض سرطان البلعوم، وذلك بعد أن لاقت تصريحاته الأولى المسجلة بصوته التي كشف خلالها تفاصيل حالته الصحية تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف: "بفضل دعاء الناس بقيت بعرف أتكلم كويس، يارب تكمل للآخر والمرض يروح، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، دعائكم خلاني أعرف أتكلم، وأنا محتاج دعائكم عشان أعمل المسح الذري آخر الشهر، وأعرف الورم راح ولا ملناش نصيب، وكل حاجة جميلة، كل اللي يجيبه ربنا جميل، متشكر جداً ليكم.

وكشف يوسف في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، أنه خضع لـ 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين فقط، وذلك بعد إجرائه أشعة مسح ذري عقب اكتشافه لتورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه في مارس الماضي.

وأضاف: اتجهت للدكتور تامر النحاس بعد ظهور نتيجة العينة، وأجريت جلسات العلاج الإشعاعي التي أثرت في أحبالي الصوتية وحركة رقبتي، ودخلت بسببها في غيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وتوجه يوسف بالشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الذي لم يتخلَ عنه في محنته الصحية، بحسب قوله، متابعاً: "كانت زوجتي تتواصل معه في الثانية فجراً، وكان يرد عليها ليسأل عن طلباتي، ربنا يكرمه ويوقف له ولاد الحلال، وأيضاً إيهاب فهمي وعفاف رشاد".