تنسيقية الأحزاب: انتخابات الإعادة تسير بشكل جيد ولا رصد لخروقات

قال محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مستمرة في متابعة مجريات العملية الانتخابية مثلما تم متابعه الانتخابات في الجولة الأولى.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال تقرير له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك 14 محافظة يجري فيها عمليات الإعادة بواقع 26 مقعدا بواقع 54 متنافسا، وتم توفير متابعين في كل اللجان، موضحا أن العملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنتظم ولم يتم رصد أية مخالفات تذكر، كما تم الاطمئنان من قبل المتابعين في المحافظات على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بكل اللجان.

وأكد أن الغرفة قامت بإصدار تقريرين، اليوم، شملا ملاحظات الغرفة عبر متابعيها المنتشرين على مستوى الـ14 محافظة، كما تم عقد مؤتمر صحفي لشرح التقرير الأول.