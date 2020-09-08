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"الإبراشي": مصر والسودان ليستا شقيقتين فقط.. والعلاقات بينهما مصيرية

كتب:

شريف سليمان
11:15 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مصر لا تنكمش بالداخل وأنها تساعد الدول الشقيقة وقت الأزمات، موضحاً أن السودان ليست دولة شقيقة فقط بل هناك علاقات مصيرية وتاريخية وشعبية وبالتالى القضية تختلف تماماً عندما تتعرض إلى نكبة مثل نكبة السيول.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر عينها على حل الوضع الإنسانى في السودان ولذلك تقدم المساعدة اللازمة لذلك وتساعد القيادة السياسية هناك أيضاً.

وتابع: "مصر تؤدى هذا الدور بشكل يختلف عما إذا كانت تؤديه مع دول أخرى نظراً لعمق العلاقات وطبيعتها والتلاحم الكبير بين البلدين"، لافتًا إلى أن السودان تكبد خسائر كبرى جراء الفيضانات التي تعرض لها مؤخرًا.

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