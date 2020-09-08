مصر تواصل "الجسر الجوي" لمساعدة متضرري سيول السودان وجنوب السودان

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وفي السياق نفسه، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بشحنات من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء بدولة جنوب السودان.

يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهوريتى السودان وجنوب السودان.

من جانبهم، قدم الأشقاء فى دولة السودان الشكر والتقدير للقيادة المصرية على الدعم المقدم فى ظل الظروف القاسية التى تمر بها البلاد، كما أثنى المسئولون فى دولة جنوب السودان على المساعدات المصرية المقدمة لهم فى ظل ما تشهده كافة أنحاء البلاد من معاناة نتيجة السيول، معربين عن عميق امتنانهم للجهود المصرية الكبيرة والداعمة لهما فى محنتهما الحالية.

يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيداً على الدور الفاعل لمصر ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعبين الشقيقين.