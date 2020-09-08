السودان: تخصيص 150 مليار جنيه لمواجهة آثار الفيضانات

أعلنت هبة أحمد علي وزيرة المال والتخطيط الاقتصادي السوداني، تخصيص أكثر من 150 مليار جنيه سوادني (مليارين و700 مليون دولار أمريكي) لتخفيف آثار الفيضانات التي ضربت البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، جرى تخصيص 33 مليار جنيه لوزارة الصحة، لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة.

ونوهت "هبة" بأن الوزارة قد عقدت اجتماعات مع المانحين للمساهمة في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية.

وأوضحت الوزيرة أنه جرى وضع برنامج من سبع أولويات، أولها معاش المواطنين عبر برنامج "سلعتي" الذي انطلق بتمويل من وزارة المالية ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة، ويطرح البرنامج سلع تقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% عن السوق.

وأعلنت الوزيرة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي لكبح جماح التضخم خلال عام، بجانب برامج أخرى مصاحبة مثل برنامج دعم الأسر الذي ينطلق في أكتوبر المقبل بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.