محافظ الشرقية: 150 ألف حالة لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية أزالت 40 ألف مخالفة بناء، وأن المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء 60 ألف شخص، ويتبقي 150 ألف حالة لم يتقدم أصحابها للتصالح.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المعدل اليومي لاستلام طلبات التصالح تراوح بين 600 إلى 700 تصالح، ولكن حاليا تخطت المحافظة حاجز الـ1700 طلب، وهو ما يؤكد وصول الرسالة للمواطنين وأخذهم الأمر بجدية شديدة: "قولنالهم إن ده في مصلحتهم 100%"، وبالنسبة للتخفيضات سيتم التخفيض للجادين، وغير الجادين لن يتم النظر إليهم في أمر التخفيض، لازم تتقدم وتدفع جدية وبعد كده نبصلك على الأرقام لأنه في الآخر هنخصم من الفلوس اللي دفعتها، وهناك 59 ألف حالة تقدموا للتصالح ودفعوا الجدية، ومن اليوم تم السماح للمواطنين بالتظلم على الأسعار".

وأكد أن القانون حدد حد أدني 50 جنيهًا للمتر و1000 جنيه للمتر في مناطق أخرى، وسيتم خصم أموال لطالبي التصالح، وهو ما سيتم تطبيقه على الجادين فقط، مشيرا إلى أنه وفي حال رفض صاحب العقار التقدم بطلب جدية تصالح فيجب على المواطنين الذهاب وتحرير محضر مخالفة ضده: "النيابة بتطلعله أمر ضبط وأحضار وبيتم القبض عليه وبيجي ويقدم التصالح، ولازم قاطني العقارات التجمع في إتحاد ملاك والذهاب للتصالح مع بعضهم البعض حتى لا تفوت فرصة التصالح".

وتابع: "التعليمات اللي عندنا أخر معاد للتقدم 30 سبتمبر ومن أول شهر أكتوبر سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية التي تبدأ بإنذار بالإخلاء ومن ثم قطع مرافق المياه والكهرباء، ثم إزالة العقار، والإجراءات بتكون تصاعدية وفق نص القانون".