"عشان ميتنصبش عليك".. احذر هذه الأشياء أثناء تقديم أوراق التصالح في مخالفات البناء

بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء التصالح فى مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020 للحد من التأثير على البنية التحتية، والحد من مواجهة المخالفات فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية ومنع التعديات والعشوائيات نهائيا.

تقديم التصالح دون وسطاء

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن على المواطن الراغب فى التصالح التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع له أو الوحدة المحلية لتقديم طلب التصالح والأوراق المطلوبة بنفسه دون وسطاء حتى لا يتعرض لأي محاولة نصب، مضيفا لـ"الوطن"، أن الأوراق المطلوبة واضحة والرسوم معلنة وقيمة التصالح محددة ولا يمكن التلاعب فيها، وبالتالي على المواطن التعامل بنفسه مع اللجنة دون وسيط، وعدم الانصياع لأي شخص من الخارج.

رقابة ومتابعة لجان التصالح

وأشار إلى أن اللجان الموجودة بالمحافظات تعمل تحت رقابة ومتابعة مستمرة ولا تقبل أي وسطاء وهناك انضباط تام في إجراءات التصالح ولا مكان للفساد أو الرشوة أو المحسوبية.

رسوم جدية التصالح

وفيما يتعلق برسوم قيمة جدية التصالح بنسبة 25% هي 20 ألف جنيه في المدن عن مخالفات البناء، و5 آلاف فى مخالفات البناء بالقرى، و40 ألف جنيه مخالفات البروز في المدن، و10 آلاف جنيه مخالفات البروز في القرى، و50 ألفا عن زيادة المسطح في المدن، و12 ألف جنيه عن زيادة المسطح في القرى، و80 ألف جنيه عن بناء السطح بالكامل بالمدن و20 ألفا عن بناء السطح بالكامل بالقرى و120 ألف جنيه عن تحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح في المدن و30 ألف جنيه عن تحويل البدروم لنشاط غير مرخص في القرى، و250 ألف جنيه قيمة جدية التصالح بشأن البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات، و160 ألفا فى المدن و40 ألفا فى القرى.

أوراق التصالح

ورصدت "الوطن" الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح

- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب

- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

- عقود البيع المشهرة أو الإيجار

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب

- سداد رسم الفحص

- دفع 25% قيمة التصالح فى مخالفات البناء

- تقوم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب استمارة 3 لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة