مدينة سفاجا تبدأ تطبيق قرار تخفيض أسعار التصالح على مخالفات البناء

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 597 لسنة 2020، بشأن تخفيض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح بنطاق المحافظة.

وقالت "المغربي" إن القرار شمل مدينة سفاجا، حيث تم تخفيض سعر متر المخالفة من 30٪ إلى 40٪، لافتة إلى أن المشروعات الفندقية على البحر والمشروعات الفندقية (خلفي) من المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث جرى تخفيضها بنسبة 30٪، كما جرى تخفيض المخالفة بمناطق الإسكان المختلفة بالقرى والتجمعات البدوية بنسبة 40%.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى تماشيًا مع السياسة التى تتبناها الدولة للتخفيف عن كاهل أصحاب المباني المخالفة التى تنطبق عليهم شروط قانون التصالح رقم 17لسنة 2019 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتيسير عليهم.

كان محافظ البحر الأحمر قد أصدر قرارا بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بنسبة تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠٪ مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، والقانون سيطبق على الجميع دون تمييز.