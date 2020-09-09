مخرج ومؤلف "هروب اضطراري" يتطلعان لتكرار نجاح الفيلم مع "عش الدبابير"

جاء النجاح الجماهيري لفيلم "هروب اضطراري" للمخرج أحمد خالد موسى والسيناريست محمد سيد بشير، قبل 3 أعوام، بمثابة عنصرا محفزا للمنتج صادق الصباح، للتعاون معهما على مستوى الدراما التليفزيونية، وذلك بعد تعاقده معهما على مسلسل جديد بعنوان "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة"، للنجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، لعرضه في دراما رمضان 2021.

وعلمت "الوطن"، أن مسلسل "عش الدبابير"، ينتمي إلى نوعية مسلسلات الأكشن، وانتهي بشير من كتابة 10 حلقات منه، وجار حاليا ترشيح باقي الأبطال، تمهيدا لانطلاق التصوير خارج مصر في نوفمبر المقبل.

وكان فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية حينها، بـ55 مليون و551 ألف و644 جنيه، حيث يتطلع مخرجه ومؤلفه، لتحقيق نفس النجاح معا على مستوى الدراما التليفزيونية مع "عش الدبابير"، خاصة وأن كليهما ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن.

وشارك في بطولة الفيلم كل من أمير كرارة، غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، دينا الشربيني، أحمد العوضي، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم.