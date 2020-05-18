محمد سيد بشير يكشف المغزى من اسم مسلسله "فرصة تانية"

كشف السيناريست محمد سيد بشير، المغزى من اسم مسلسله "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي يُعرض حالياَ في السباق الرمضاني.

وقال بشير، لـ"الوطن": قصة المسلسل تبحث إمكانية منح الإنسان نفسه فرصة ثانية، في كل مناحي حياته، لأن الكبرياء والخوف، ربما يدفعانه لتأجيل هذه الخطوة، ولكن إذا فكر في منح ذاته فرصة تانية، فربما تتغير حياته، ويتخذ خطوة جديدة للأمام، بخلاف ما يقف عليها حاليا، وهذه هي الرسالة التي نسعي لتوصيلها عبر الأحداث.

ويشارك في بطولة "فرصة تانية" أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، محمود البزاوي وكوكبة من النجوم، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفي جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.