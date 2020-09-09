مصدر أمني ينفي استشهاد 4 من قوات الأمن ووقف الإزالات بالسويس وبورسعيد

نفى مصدر أمني، ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة تضمنت الإدعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي بورسعيد والسويس، نتيجة اعتراض الأهالى للقوات والمعدات، واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط، على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد المصدر، أن ما تم بثه فى هذا الصدد، عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى فى إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.