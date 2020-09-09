تاج الدين: لقاحات كورونا لن تكفي العالم قبل الشتاء بعد المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه عندما ينتهي المرحلة الثالثة من أي لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يتم إدخاله في المصانع، لكي تقوم بإنتاجه، ويتم توفير وتجهيز ملايين التطعيمات من هذا اللقاح.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الكمية التي ستخرج من أي لقاح، لن تكون كافية في العالم قبل يونيو 2021، وهناك احتمالات أن لا تكون كافية حتى الشتاء ما بعد القادم، مؤكدًا أن هناك 9 لقاحات وصلت لمراحلها الثالثة.

وتابع: " بعض هذه اللقاحات ينتج في أوروبا، وفيه تطعيم في روسيا، وتطعيمات في الولايات المتحدة والهند والصين، بمعنى لوكل نوع من هذه التطعميات قاموا بانتاج منها كميات كافية ممكن يغطوا نسبة مش بطالة من البشر".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك مؤسسات عالمية تتولى توفير هذه اللقاحات، وليس شركات فقط، وهناك تحالف بين ثلاثة شركات عالمية من أجل سرعة الوصول إلى لقاح لـ "كوفيد 19".

وتابع: "منظمة الصحة العالمية عاملة مؤسسة أخرى لسرعة الوصول للقاح، حماية لكل البلاد لتوفير نسبة مناسبة للفئات التي تحتاج من هذه التطعيمات".