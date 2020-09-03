تاج الدين: الضغط والسكر أكثر أمراض تؤدي لأزمات قلبية وسكتات دماغية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن فيروس كورونا موجود بشكل كبير في القاهرة.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك بعض الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والأورام تمثل خطورة على الإنسان، موضحا "عدد من الناس في العالم كله ماشي عنده ضغط وسكر وميعرفش" مضيفًا: "هل تتخيل حضرتك أن المرضين دول أكتر مرضين يسببوا الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأكتر سببين لما يكون فيه سكر وضغط غير مسيطر عليهم يؤدوا إلى الفشل الكلوي".

وأثنى تاج الدين على حملة 100 مليون صحة للكشف على المصريين واكتشاف الأمراض غير السارية ومدى حدتها وسريانها، لافتًا أن تشخيص هذه الأمراض والعلاج يضمن عدم الوصول لمضاعفات هذه الأمراض.

وتابع: "ثبت أن أكثر حالات شدة مرض كورونا وأكتر حالات تحتاج دخول عناية مركزة وأكتر حالات أدت لوفيات هي الحالات المصاحبة لأمراض أخرى مزمنة زي الضغط والسكر والحساسية بنسبة تصل لتلتين الحالات".