بدل الفراخ.. مزرعة سمك فوق السطوح في المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من إزالة مزرعة عبارة عن 3 أحواض سمكية بالطوب الأحمر، بمنطقة المقطم في القاهرة.

وكان منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن شكوى، من قيام أحد الأشخاص بإقامة مزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم.

وجاء المنشور الذي تم تداوله بشكل واسع، خاصة بين سكان المقطم: "استغاثة الى رئيس حي المقطم من بلوك 277 مساكن الجيزة، بصبحى حسين المقطم، قام أحد السكان ببناء شقة على السطح، ولم يكتف بذلك فقام بعمل مزرعة سمكية".

وأضاف: "مع العلم أن هناك أمر بالإزالة، ولكن هذا الساكن يستغل منصبه الحكومي، فى عدم تنفيذ هذه الإزالة".