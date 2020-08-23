إنشاء مزرعة سمكية تضم 10 أحواض دائرية في جنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، إن الإدارة أنشأت مزرعة سمكية مكونة من 10 أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترا مكعبا من المياه، وبدأت في إنشاء المزرعة الثانيه التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وأضاف الدسوقي أن الزراعة المحمية عملت الصيانة اللازمة للأحواض الـ10 والتشغيل التجريبي، ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطي وحيد الجنس، وأكد أن الإدارة حقق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.