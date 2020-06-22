إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة علي مساحة 277 فدانا بجنوب بورسعيد

أزالت الحملات الأمنية والتنفيذية ببورسعيد 35 مزرعة سمكي مخالفة على مساحة 277 فدان جنوب بورسعيد حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب بمشاركة اللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

وأسفرت الحملة عن إزالة 35 مزرعة سمكية مخالفة على مساحة 277 فدانا غرب محور 30 يونيو واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها والتحفظ علي جميع المعدات والأدوات المستخدمة داخل تلك المزارع المخالفة.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يتم السماح مطلقًا بالاستزراع السمكي، واستمرار حملات إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعامل معها بكل حزم وقوة شارك في الحملة الأجهزة الأمنية واجهزة حي الجنوب والمراقبة الزراعية وهيئة التعمير ومديرية الزراعة.