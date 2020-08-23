إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مركز البحوث الزراعية أنشأ مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية، سعة كل حوض 30 مترًا مكعبًا من المياه، لافتًا إلى أنه جار إنشاء المزرعة الثانية بمدينة نويبع.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مركز البحوث الزراعية أجرى الصيانة اللازمة للأحواض، لافتًا إلى بدء التشغيل التجريبي لاستزراع الأحواض بالزريعة صنف "بلطي" وحيد الجنس.

وأضاف أنه سيجري تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لمركز البحوث، لإنتاج احتياجات المواطنين من المحاصيل الزراعية.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عقدا اجتماعًا الأسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.