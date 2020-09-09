بالصور.. حمو بيكا ببدلة الزفاف: بكرا الفرح مع أسرتي في العجمي

ارتدى مطرب المهرجانات حمو بيكا، بدلة فرحه، المقرر إقامته غدا الخميس، بمنطقة العجمي.

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريح لإقامة زفافه والغناء فيه.

وقال بيكا، في بث له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الفرح كان من المقرر له أن يقام فى التاسع من سبتمبر، ولكن بعد قرار الإلغاء خوفا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من الشهر الجاري مع أسرتي في البيت.

وأشار بيكا، إلى أنه علم بقرار إلغاء الفرح خلال تواجده في تونس.

وتوجه بيكا بالاعتذار"أنا لو كنت عملت السهرة اللي كنت ناوي أعملها يوم فرحي كنت أذيت ناس كتيرة وأنا مابحبش حد يتأذي بسببي".