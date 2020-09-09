انسحاب المرشح منتصر مالك من "إعادة الشيوخ" في أسيوط

أعلن المرشح العمدة منتصر مالك قلدس انسحابه من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

قال منتصر مالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك، "نظرآ لانتهاج بعض المنافسين لأساليب تهدد الحياة السياسية أثناء جولة إعادة انتخابات الشيوخ يعلمها القاصي والداني ضعفت معه القيم السياسية باستبدال الديمقراطية بالمواد الغذائية، وحفاظا علي تاريخي السياسي وتقديرآ مني لقيمة أنصاري ومؤيديني الشرفاء الذين يستحقون مني الانحناء عرفانآ وتقديرآ لهم جميعآ، قررت عدم استكمال جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة اسيوط، وأناشد الجميع عدم التصويت لي حفاظا وتقديرا لقيمتكم وقدر صوتكم الشريف".

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.