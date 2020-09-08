محافظ أسيوط: إغلاق لجان الانتخابات دون تجاوزات أو شكاوى

أغلقت اللجان الانتخابية البالغ عددها 636 لجنة فرعية أبوابها في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، دون أية خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحاً وحتى غلقها في التاسعة مساءاً وسط تواجد أمني مكثف وتطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تابع انتظام العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة منذ فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وسط انتظام عمليات التصويت ثم تفقد عددًا من اللجان بحي شرق ومركز أبوتيج للاطمئنان على سير عملية التصويت فضلاً عن المتابعة المستمرة على مدار اليوم التي مرت دون تلقي أية شكاوى، مشيرًا إلى غلق جميع اللجان في تمام الساعة 9 مساءاً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم، لافتاً إلى إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز إلى تكثيف حملات تطهير وتعقيم محيط اللجان حرصًا على سلامة المواطنين والناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، تنفيذاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين .