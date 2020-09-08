"مستقبل وطن أسيوط" يُشيد بالإجراءات الاحترازية أمام اللجان

أشاد محمود معوض نفادي، رئيس غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بأسيوط، بالإجراءات الاحترازية المتبعة أمام اللجان الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.

وأوضح "معوض" أن أبناء أسيوط أظهروا وعيهم الحقيقي بأهمية تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد مواجهة فيروس كورونا، خاصة أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأكد المهندس ياسر عمر، أمين الحزب، تجهيز غرفتي عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع المراكز والحدات الحزبية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوي المحافظة ومتابعة العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان وعلي مدار اليومين من خلال الوحدات الحزبية الموزعة علي مستوي مراكز وقري ونجوع المحافظة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.