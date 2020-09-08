نائب رئيس جامعة أسيوط تدلى بصوتها في انتخابات الشيوخ

شاركت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمقر لجنتها الانتخابية رقم (35) بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بأسيوط.

وأعربت نائب رئيس الجامعة عن امتنانها لكل أجهزة الدولة المشاركة في جولة الإعادة بكل المحافظات وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى ما لمسته خلال مشاركتها بالإدلاء بصوتها من هدوء ونظام ووسط إجراءات احترازية ووقائية، مشددة من أطراف العملية الانتخابية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة مها غانم على أهمية مشاركة كل الأفراد في أعمال الانتخابات من خلال التصويت، لاختيار من يراه مناسباً.