إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ 10 قرارات لتعديات علي الأراضي الزراعية.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بتنفيذ حملة امنية برئاسة نائب مدير الامن لقطاع الشمال وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات تعدي علي الأراضي الزراعية بإجمالي 7 قيراط، 6 اسهم.

كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، باستكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.