اعترافات طالب قتل والده: مكانش عايزني أشوف أمي.. ضربته ورأسه انفجرت

"مكانش عايز يخليني أشوف أمي".. بهذه الكلمات بدأ طالب الثانوي الحديث عن جريمته، بعدما قتل والده بفرع شجرة ووضع جثته في صندوق السيارة داخل مزرعة بمنطقة أطفيح بالجيزة، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

وأضاف المتهم أثناء تمثيل الجريمة بحضور محقق من النيابة وفريق من المباحث تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والرائد احمد يسري رئيس مباحث مركز أطفيح، أن والده منفصل عن والدته منذ فترة طويلة، وهو وشقيقه يقيمان مع والدهما، وكان يسئ معاملتهما ويتعدى عليهما بالضرب والسباب بشكل مستمر، ويمنعهما من زيارة والدتهما، مما دفعه للتفكير في الانتقام والتخلص منه".

وتابع: "يوم الجريمة كنت مع أبويا في المزرعة ومكنش في حد، مسكت فرع شجرة وفضلت أضرب فيه لحد ما دماغه انفجرت، وبعدين جبت بطانية ولفيت الجثة وشيلتها وحطيتها في صندوق العربية، ورحت قعدت على القهوة مع واحد صاحبي وشربت شاي علشان أبعد الشك عني".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، أن المتهم قتل والده في مزرعته بمنطقة أطفيح، لسوء معاملته له ومنعه من زيارة والدته المنفصلة عنه.

وأشارت التحريات والتحقيقات إلى ورود بلاغ لمركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة صاحب مزرعة، 47 سنة، داخل صندوق سيارة نقل، متوفى إثر كسر في الجمجمة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة المقدم أحمد يسرى رئيس مباحث مركز أطفيح إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص والمشاهدات أن مرتكب الواقعة نجله، 17 سنة، طالب ثانوي، وتم ضبط الطالب، واعترف بقتل والده بسبب سوء معاملته وشقيقه، ومنعهما من التواصل مع والدتهما المنفصل عنها.