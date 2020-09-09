سيارات لنقل الناخبين مجانا للجان انتخابات الشيوخ في أسيوط

تجوب سيارات لنقل المواطنين للجان محافظة أسيوط مجانا، منذ فتح باب التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

وناشد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، المواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في جولة الاعادة؛ لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وأعلن محافظ أسيوط تخصيص بعض الخطوط الساخنة؛ لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).