ضبط صاحب سوبر ماركت شهير لحيازته سلعا مجهولة المصدر بكفر الشيخ  

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط سوبر ماركت شهير بمدينة كفر الشيخ، لحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر، خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات الكبيرة، لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني بمدينة كفر الشيخ.

قاد الحملة التي جاءت بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، سامح البنا، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين، وخالد البوهي، بالرقابة التموينية، وسعد أبو إسماعيل، ومحمد صبري، بجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط سوبر ماركت شهير بدائرة قسم أول كفر الشيخ، لحيازته 624 علبة تونة مجهولة المصدر، دون أي فواتير، و75 كجم جبنة رومي معبأة داخل أكياس، بدون أي بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية، و79 كيس شاي غير مصرح بتداوله داخل المحلات، وتحرر محضر ضد مديره برقم 2884 لسنة 2020 جنح أمن دولة قسم أول كفر الشيخ، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 38 علبة سجائر مهربة، وبدون أي فواتير، داخل سوبر ماركت بدائرة قسم ثانِ بكفر الشيخ، وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة، وتحرر المحضر اللازم برقم 1662 لسنة 2020 جنح أمن دولة قسم ثانِ كفر الشيخ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، إضافة إلى تحرير المحضر رقم 2885 لسنة 2020 جنح أمن دولةً قسم أول كفر الشيخ، ضد صاحب معرض سيارات، بدائرة قسم أول، لعدم الإعلان عن أي عرض بيع السيارات.