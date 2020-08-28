مقتل 13 شخصا في انفجارين بإقليم قندهار في أفغانستان

لقي 13 مدنيًا أفغانيًا حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر وقوع انفجارين في مقاطعة سبين بولداك بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار بهير أحمدي، إن الانفجارين استهدفا مركبات مدنية في المقاطعة أثناء توجه مجموعة من الأشخاص لحضور حفل زفاف.

وكان 10 مدنيين لقوا مصرعهم في وقت سابق من الشهر الجاري، جراء انفجارين متتاليين هزا إقليم قندهار جنوب أفغانستان، وفقا لما ذكرته أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصري، أن الانفجارين وقعا في منطقة أرجستان.

وقال ناصري، إن الانفجار الأول وقع في منطقة شنراي في أرجستان واستهدف سيارة مدنية، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 8 مدنيين.

وأضاف ناصري، أن الانفجار الثاني وقع في منطقة البرج بالمنطقة، وأسفر عن مقتل اثنين من المارة.